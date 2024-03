Juhtkiri ⟩ Keskerakonna õudne lõpp või lõputu õudus

Tõsi küll, riigikohus võib ringkonnakohtu selle nädala otsuse veel tühistada. Kui seda aga ei juhtu, peab erakond vööd veelgi koomale tõmbama, sisuliselt kogu töötajaskonna lahti laskma ning püüdma ajapikku miljoni ära maksta. Esimees Mihhail Kõlvart ütles ETV-s, et see oleks valus, kuid mitte eksistentsiaalne löök. Ajalugu paistab seda kinnitavat, sest korra on partei seda juba teinud: siis, kui supersaneerija Jaak Aab kaheksa aasta eest peasekretäri koha üle võttis ning garantiikirju ja kõikvõimalikke muid võlgu lahendama asus. Aga praegune, üha rohkem Tallinna valimisliidu nägu minev Keskerakond ei ole enam see mis toona. Ja isegi toona mõjus paast parteile sedavõrd kurnavalt, et kampaaniad jäid teiste omadega võrreldes oluliselt kahvatumaks.

Kui kahanevad liikmeskond ja võim, kergeneb ka kukkur. See on lumepall, mida on väga raske panna taas ülesmäge veerema. Porto Franco kohtuasi oli juba kolmas, kus Keskerakond kriminaalkorras süüdi mõisteti, ning mitu erakonna juhtivat liiget on samuti kriminaalkorras karistuse kätte saanud. Kui varem võisid Viljandimaa keskerakondlased ennast pealinna keeristorme vaadates lohutada, et ehk asjad siiski tulevikus paranevad, siis nüüd on seda järjest raskem teha. Pole enam, kes parandaks, mille eest parandaks ja eelkõige – miks.