Juhtkiri ⟩ Heleda laksuga vastu näppe

Eriti veidra mulje jätab toimuvast see, et laupäeva pärastlõunal raius minister rahvusringhäälingule, et tema pole midagi valesti teinud. Poolteist tundi hiljem tuli teade tagasiastumise kohta. Nojah, minevikku vaadates on isegi hästi, et see üldse tuli, aga seda tumestab tõik, et ega siis see otsus südametunnistusest johtunud. Selleks ajendas kohtumine peaministriga.