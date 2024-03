Riik leevendab pindala- ja loomatoetuste taotlemise nõudeid

"Sõda Euroopas, ebastabiilne majanduskeskkond ning ekstreemsed ilmastikuolud on pannud põllumehed Euroopas erakordselt keerulisse seisu. Euroopa Komisjon on liikmesriikidele pakkunud välja võimaluse kasutada erandit, mis annab põllumeestele paindlikkust oma tegevusi paremini planeerida ning külvikordi rikastada," ütles regionaalminister Madis Kallas. "Eesti on üks nendest liikmesriikidest, kes on otsustanud seda võimalust kasutada ja sellist paindlikkust oma põllumeestele pakkuda. Arusaadavalt toob nii lühikese etteteatamisega muudatus PRIA-le halduskoormust juurde ning seab toetuste menetlemise tähtajad suurema surve alla, kuid oleme valmis selle riski võtma, kui see aitab meie toidutootjaid."