Solarstone on olnud üks Viljandimaa edulugudest ning kindlasti on ka ettevõtte müümine üks verstapost sel edukuse rajal. Kui ettevõte on ladusalt tööle läinud, kliendid toote hästi vastu võtnud ning teistel ettevõtjatel tekib asja vastu huvi, on see ju ilmne märk õigest toimimisest. Mõnevõrra murelikuks plaanis olev samm viljandimaalasi siiski teeb, sest justkui meie ettevõttest on ühtäkki saamas lihtsalt üks ettevõte.