Viljandimaa üritused kolmapäeval, 6. märtsil

ÜRITUSED

KINO

Centrumi kinos kell 11.40 «Vara küps», kell 12.10 ja 20.55 «Elu ja armastus», kell 13.40 «Vana tamm», kell 14.45 «Emma ja must jaaguar», kell 16.05 «Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training», kell 17 «Kung Fu Panda 4», kell 18.25 «Düün: teine osa», kell 19 «Kutsuv kevad: üks kadunud „nooruse“ lugu», kell 21.45 «Suur võidusõit. Audi Lancia vastu». Tallinna tänav 22, Viljandi.