Viljandi HC on karikavõistluste hõbe

Kohe finaalmängu järel oli Viljandi meeskonna pettumus suur, ent esmaspäeval finaalturniirile tagasi vaadates nentis peatreener Marko Koks, et midagi hullu ju pole. «Ma arvan, et homme on veel rahulikum olla. Hetkel veel ikkagi piriseb peas, et oli võimalus natuke suurem karikas koju tuua. Aga päeva lõpuks – väga hull nädalavahetus ka ei olnud.»