Eesti parima võrkpalluri tiitlile kandideerib mitu Viljandimaa mängijat

Viljandi võrkpallikasvandik Kristiine Miilen valiti mullu aasta parimaks võrkpalluriks ning on üks aasta parima mängija kandidaate ka tänavu.

Rahvusvahelised tiitlivõistlused on sel võrkpalliaastal seljataga, seega on jälle käes aeg selgitada välja parimad mängijad. Aasta parima tiitlile on nomineeritud ka mitu Viljandimaa võrkpallikasvandikku.