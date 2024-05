Uutele linnakodanikele jagati hõbelusikaid

"Olen taas lusikapeo ootuses! On suur rõõm tervitada meie armsaid uusi linlasi ja nende vanemaid. Väikesed linnakodanikud toovad meie ellu palju energiat ja helgust ning ka lootust tuleviku suhtes. Uute linnakodanike vastuvõtt on alati väga siiras ja südant soojendav sündmus," sõnas linnavolikogu esimees Helmen Kütt enne vastuvõttu ning soovis kõigile kutsututele õnne ja imelist kooskasvamist.

Linnapea Johan-Kristjan Konovalov nentis, et väikeste linnakodanike vastuvõtt pakub võimaluse tunnustada neid vanemaid, kes on oma laste kasvamise kohaks valinud Viljandi. "Olen ise kahe väikese lapse isa ja ka üsna värskelt lusikapeost külalisena osa võtnud," rääkis ta. "Minu jaoks pole laste kasvatamiseks paremat paika kui Viljandi ja mul on hea meel, et nii paljud vanemad annavad oma lastele samuti võimaluse sirguda suureks just siin."