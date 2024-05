Linn otsib Sakala keskusele juhti

Küsimusele, kas nüüd on plaanid selgeks mõeldud, vastas linnapea Johan-Kristjan Konovalov: "Selles mõttes küll, et nagu ka töökuulutus väljendab, soovime näha natukene rohkem linna kultuurielu koordineerimist selle võib-olla varem ülesandeks olnud kultuurikinnisvara haldamise kõrval."

Nagu Konovalov selgitas, oli viimastel aastatel välja kujunenud nii, et Sakala keskus korraldas mõnda linna üritust ja haldas linna kultuuritaristut – lauluväljakut, vana veetorni ja lossimägesid. Näiteks on olnud Sakala keskuse korraldada linna jaanituli, vabariigi aastapäeva tähistamine, hansapäevad ja linna sünnipäev. Lisaks on ta korraldanud näitusi ja muid üritusi Viljandi Avatud Noortetoas ja Kondase keskuses. Keskuse uuelt juhilt eeldab linn Konovalovi sõnul, et ta võtaks enda kanda ka kultuurivaldkonna ja kultuuriharrastajate tegevuse koordineerimise nii Sakala keskuses kui kogu linnas.