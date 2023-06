Vaba mõte ⟩ Tõepoolest ei ole!

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor nentis Maalehele antud intervjuus, et ametil on täitmata umbes 350 ametikohta. Küllap pole sinna juurde vaja mitte ainult inimesi, vaid ka ametikohti, sest kärbitud on kõike, mida kärpida annab. Meie kohalikest uudistest jäi silma, et Põhja-Sakala valla kultuurikeskuse juht nõrkes koorma all ja taandab ennast sellest võrrandist. Ilmselt keegi seda talle väga ette ei heida. Heinast kedratakse kuldniiti üksnes muinasjuttudes, proosalises päriselus tuleb nentida, et hein jääb heinaks, võimle selle kõrval kuidas tahad.