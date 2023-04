Ugalas tulevad vestlusringid Andero Uusbergi ja Karin Allikuga

Andero Uusberg nentis, et inimese enesetunde, tervise ja pealehakkamise seisukohalt on kriitilise tähtsusega tunnetatud võime keskkonda mõjutada. "Kui vaatame kaht viimast kriisi – koroonat ja Ukraina sõda –, siis neid mõlemat iseloomustab see, et juhtub midagi, mida me ei ole võimelised eriti suurel määral mõjutama. See on üks ärevuse allikas. Tänapäeval on infoväli tehnoloogiliselt mitmekesine, infovahetus toimub praegu märksa kiiremini kui aastate eest. Maailm, kuhu me ennast paigutame, on suurem ja seetõttu ka vähem kontrollitav. Seda, mida teha saad, on ülivähe. See võib teha olemise raskemaks," rääkis ta.