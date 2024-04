Prognoos: päeval ikka soojendab ja öösel jahutab

Eesti keskkonnaagentuur avaldas teisipäeva pärastlõunal prognoosi, et kolmapäeval tugevneb Soome kohal kõrgrõhuala ning selle servas on meilgi pilvi vähe ja ilm sajuta. Tuul on mõõdukas ja puhub idakaarest. Õhutemperatuur langeb öösel taeva selginedes mõnel pool isegi ühe kraadini, kuid Lõuna-Eestis jääb pigem 6 ja 9 pügala vahele. Päeval tõuseb see 16–18 kraadini.

Neljapäeval koondub kõrgrõhuala Soome kohale ning selle servas on meie ilm sajuta ja laialdaselt selge taevaga. Tuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas ja valdavalt idakaarest. Selge ööga langeb õhutemperatuur taas vaat et nulli, aga seda eeskätt põhja pool, mujal on mitu kraadi soojem. Päeval jagub sooja kuni 17 kraadi.

Reedel kõrgrõhuala nõrgeneb, loodevoolus lisandub niiskust, pilvi on enam ja päeval võib kohati ka veidi vihma sadada. Tuul on nõrk. Öö on ikka sama jahe ja päev sama soe nagu kolmapäeval ning neljapäeval.

Laupäeval liigub Soomest väike madalrõhkkond Peipsi taha ja selle servast kandub sajuhooge ka meile, suurem on hoovihma tõenäosus Eesti idapoolses osas. Tuul tugevneb, puhub edelast, päeval pöördub läände ja loodesse – esmalt saartel ja põhjarannikul, õhtul puhub aga kõikjal võrdlemisi tugev ja kõle loode- ja põhjatuul. Õhutemperatuur on öösel 4–9 kraadi, päeval 13–18 kraadi.

Pühapäeval sajab eemalduva madalrõhkkonna järel mõnes kohas veel hoovihma. Tõusva õhurõhu foonil on öösel põhja- ja kirdetuul tugev, päeva peale tõmbub pisut tagasi. Õhumass vahetub jahedama vastu, temperatuur jääb öösel 1 ja 6, päeval 6 ja 10 kraadi vahele.

Üldplaanis sama meelt on ka näiteks Ameerika ilmamudelil põhinev portaal WeatherOnline, norrakate Yr ja venelaste Gismeteo. Vähemasti Viljandi kohta need sadu ei paku.