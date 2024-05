Esimest korda Euroopa Kuldliigas mängiv rahvusnaiskond läheb vastamisi Sloveeniaga

"Usun, et meie mängijatel on Alessandro juhendatava naiskonna vastu minna natukene teistmoodi tunne. Kindlasti tahetakse end näidata heast ja võitluslikust küljest. Teame, et nemad on eeldatavad favoriidid, ja see lubab meil ehk rohkem riskida. Meil on kindlasti ka väike ärapanemise moment. Kas see õnnestub või mitte, aga annab lisamotivatsiooni," rääkis sel aastal Oreficelt peatreeneri ohjad võtnud Toobal.