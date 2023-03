Tartu ülikooli hinnaline kingitus tõi uut kõla nii akadeemiasse kui Kesklinna kooli

Nagu kultuuriakadeemia muusika õppekava programmijuht Marko Mägi ütles, oli Tartu ülikooli aulas kaks Steinway kontsertklaverit: üks uuem ja üks vanem. «Ja sellest vanemast soovisid nad lahti saada, sest see oli liiga vähe kasutuses. Kuna see on väga hinnaline ja väärtuslik pill ning kuna meie oleme ülikooli allasutus, pakkus aula juht seda esimesena meile, sest siin muusikaõpe käib.»