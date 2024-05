"Lõpus oli ikka raske. 30 kilomeetrit sõitsin üksi," lausus Fixus klubi esindanud võitja ja kostis, et Mulgi rattamaratonil esikoha võtmine oli tal hooaja üks suurimaid eesmärke. Kuigi ta oli eelnevalt selle saavutamiseks palju vaeva näinud, tõdes ta, et ega sõit kerge olnud. Vaimselt ja füüsiliselt läks eriti keeruliseks umbes 15 kilomeetrit enne lõppu, kui ta tundis, et krambid hakkavad kimbutama. Keeruline oli ka Holstre-Polli piirkond, kus olid mäed ja hulga tehnilisi kohti, nii et pidi kogu aeg keskenduma.