Ugalal on Eesti teatri auhindade jagamisel kaheksa nominatsiooni

Garmen Tabor (vasakul) kandideerib parima naispeaosatäitja ja Terje Pennie parima naiskõrvalosatäitja kategoorias. Pilt on tehtud Ugala eelmise hooaja lõpupeol.

Selgunud on Eesti teatri auhindade nominendid 2022. aasta loomingu või pikaaegse silmapaistva töö eest. Ugala on seekord olnud väga edukas: üles on seatud kaheksa kandidaati seitsmes kategoorias.