Korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotlusvoor avaneb märtsis

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut ütles, et kasvanud energia hinnad on kergitanud oluliselt inimeste eluasemekulusid ja mõjutanud kõigi toimetulekut. "Kogu Euroopa tegeleb küll energiakriisi ja hindade leevendamisega, kuid kokku hoida saame ka tarbimise vähendamisega. Selleks on mõistlik korterelamu põhjalikult renoveerida. Parem soojapidavus ja ventilatsioon tähendavad paremat ja tervislikumat kodu ning vähenevaid küttekulusid," rääkis ta.