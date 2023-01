Viljandi noorte töömalev tunnistati parimaks

Viljandi noorte töömalev on mõeldud 13–18-aastastele Viljandis elavate või õppivatele noortele, ettevõtmist koordineerib alates 2021. aastast Viljandi avatud noortetuba.

Ettevõtmise kodulehel on kirjas, et 2022. aasta malevasuvel sai tööd 121 noort, kelle seas olid ka kuus Ukraina noort. Tehti heakorratöid Viljandi objektidel, näiteks õlitati Kaevumäe lava, pesti lossimägede pinke ja Trepimäge, korjati Lusitaania tigusid, korrastati Viljandi linnastaadioni, Vana Kalmistut ja Metsakalmistut ning pesti mälestusmärke. Heakorratööde käigus korjati linnast kokku üksjagu prügi. Tööde hulka kuulusid veel maasikate korjamine, kuuskede istutamine, arooniapõllult kivide korjamine ja arooniataimede rohimine, maheköögivilja rohimine, õunapuude ja mustikate rohimine, kartulivõtt, kultuurmustikate istutamine, teetaimede korjamine ja kultuurmustikate korjamine. Veel tehti paljudes kohtades lihtsamaid abitöid ning asutati avatud noortetoas arhiiv, et talletada malevamälestused.