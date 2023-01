Ühest küljest pole selles midagi imekspandavat, kui vaadata seljataha jäänud umbes kolmele aastale. Kõigepealt pandeemia ning olukord, kus isasid ei lastud haiglassegi. Seejuures polnud 2020. aasta kevadel sugugi selge, mis kuju või vormi meid tabanud tõbi võtta võib. Kardeti. Seejärel tulid piirangud, koondamised, ärevuse ajastu. Mõnda võis see muidugi hoopis meelitada last saama («Hea lapsega kodus olla, kui tööl on nii keerulised ajad»), paljud aga lükkasid selle otsuse edasi. Seejärel tuli sõda. Ja alguses oli ju väga paljudel hirm, et nüüd ongi kõik, see asi valgub Ukrainast üle kogu mandri laiali. Kardeti.