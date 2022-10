Kolm endist uhket puud ja Eesti pikimad tehiskoopad kaotasid riikliku kaitse

Käikude pikkust aluseks võttes on Koodioru tehiskoopad pikimad Eestis, kuid need on varisemisohtlikud ja pole looduses märgatavad. Mõisaoru alguses vana mõisa abihoone varemete vahel on koopasuu sisse langenud. Arvestades kujunenud olukorda, arvatakse Koodiorg riikliku kaitse alt välja.