Juhtkiri ⟩ Keskendume aitamisele

Mulgi vald saab selle äraviijatele isegi vaat et aitäh öelda, sest äravedamise kulud jäävad nüüd vallal kandmata, aga lõppkokkuvõttes pole sellest žestist või aktsioonist suuremat kasu. Punamonumente võetakse maha ikka avalikult ja ametlikult – nagu ühes õigusriigis kohane. Jah, see protsess võib veidi aeglaselt kulgeda, kindlasti nii mõnegi inimese arvates talumatult aeglaselt, aga ka see on demokraatlikus õigusriigis täiesti tavapärane. Suures Venemaa-vastasuses ei tohiks me ära unustada, et paljud tolle riigi probleemid algavadki sellest, et reegleid ja seadusi ei peeta millekski või täidetakse üsna suvaliselt.