Soe mõisamaja nõudis õpilase rammu ja pargitee libedustõrje hinnaks olid sukkpüksid. Vilistlased meenutasid kooliaega

Ja tõesti, nad tulidki. "Näete, siin on juba kahe korstnaga maja, see ei ole enam talutare," kostis nüüd juba täiskasvanud õpilasi täis ajalooklassist.

Et mitte tundi segada, astusime sisse hoopis koolisööklasse, kus lauale jäänud supitirinates veel veidi seljankat leidus. "40 liitrit tegin kokku," märkis koolikokk Anu Õnne ja tähendas, et supp sobis kunagistele õpilastele kenasti ja tänusõnu öeldi rohkelt, aga ega nendega ole kitsid ka nüüdsed õpilased. Seda, mis on õpilaste lemmik koolitoit, ta öelda ei osanudki, kuid suunas küsimuse kohe ukse vahelt sisse astunud tulevasele kaheksandikule. "Ei, meie oleme siin abis," märkis tahmase näoga poiss. Tema välimus andis aimu, et abis oli ta just sepikojas, kus vilistlased said sepatööd proovida.