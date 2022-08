Põlengus hävis kaks tonni otra

«Viljakuivatamise käigus võib aeg-ajalt juhtuda, et vili süttib. On oluline, et töölised oleksid väga tähelepanelikud ja põlengu varakult avastaksid. Eesnurga külas läks pigem hästi ja hoone jäi terveks,» märkis Kiik.

Ta lisas, et hiljem selliste õnnetuste põhjusi uurides selgub, et vili on kuivatis seisma jäänud, kuigi peaks liikuma või on tekkinud rike kuivati põletis. «Seega on põlengute ennetamiseks väga tähtis kuivati omanikel seadmeid hooldada ja nende korrasolekul silm peal hoida,» nentis Kiik.