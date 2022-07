Mäletan, kui 2G ehk GSM-mobiilsides võeti andmeside tarvis kasutusele GPRS ja siis EDGE. Asjatundjad nimetasid algul üht ja siis teist tehnilist lahendust kiireks andmesideks. Mis siis, et kiirust polnud tänapäeva mõistes õieti ollagi. Veel kiiremast mobiilsideühendusest on seejärel ikka ja jälle juttu olnud: tuli 3G, seejärel 4G ja nüüd 5G. Silmapiiril on juba 6G.