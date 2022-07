Viljandimaa on nakatumisnäitaja poolest viiendal kohal

Terviseamet teatas täna, et esmaspäeva hommikul vajas haiglaravi 107 koroonapatsienti, neist 50 raskeloomulise COVID-19 tõttu. Ülejäänud on hospitaliseeritud muude haiguste tõttu, kuid osutusid koroonaproovi andmisel positiivseks.

Maakondade tabelis, kus on arvesse võetud viimase 14 päeva nakatumine saja tuhande elaniku kohta, on esikohal seisva Harjumaa näitaja 217 ja Viljandimaa oma 126. Viimane on Jõgeva 46-ga.

Viljandi haigla infektsioonikontrolli õde Jane Alber ütles Sakalale, et viimasel nädalal Viljandimaal haigestumine ei kasvanud. "Hospitaliseeritud on üksikud krooniliste haigustega patsiendid, kellel on kaasuva haigusena COVID-19,» lausus ta.

Terviseameti teatel avati viimase nädala jooksul haiglates 97 nakkusjuhtumit. Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul osutus eelmisel nädalal analüüsitud 7297 proovist 1346 positiivseks ning statistiliste näitajate järgi haigestumine kasvab.

«Proovide arv vanemaealiste vanuserühmas on suurenenud keskmiselt 23 protsendi võrra, haigestumine selles vanuserühmas suurenes 44 protsendi võrra,» selgitas Sepp. «Nakatamiskordaja R on üle ühe, 1,26. Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase keskmine.»

Nädala vältel manustati 827 vaktsiinidoosi, sealhulgas uusi vaktsineerimisi alustati 173. Nädala jooksul lisandus kaheksa surmajuhtumit, koroonaviiruse tõttu surid 64–97-aastased haiged.