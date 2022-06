Vibusportlased naasid Eesti karikavõistlustelt uhke saagiga

"Et me sellised võidud koju tõime ... olen nii õnnelik!" õhkas Viljandi spordikooli vibutreener Aune Varik. "Et meie nii-öelda ässad jäid kõrvale, oli alguses küll kurbus hinges. Aga et teised sellist taset suutsid hoida ... ja noored tõstavad nina ... see on ikka vägev."