Postimehe neljapäevases juhtkirjas mõtiskleti selle üle, et Eesti poliitikas oleks vaja selgemat ja arusaadavamat tagasiastumise kultuuri. Seda küll põhiliselt haridusminister Liina Kersna küsitava koroonaviiruse kiirtestide hanke ja pikaldase võimaliku umbusaldamise näitele toetudes. Meil kiputakse viivitama ja vaidlustesse takerduma ning tagajärjeks on servast murenev poliitiline kultuur. «Ühiskonnale pole vaja vaidlusi, kas ja millal tuleks mingi kahtlase teo ilmsiks tuleku järel võtta poliitiline vastutus. Tagasi astumine peaks olema loomulik samm enne juhtumi sisulist uurimist,» seisis juhtkirjas. Reedeste uudiste valguses tundub see eriti asjakohane mõte.