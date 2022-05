Kadri Paas: riigikogulased, ka teie valijad tahaksid pommitamisest eluga pääseda

RIIGIKOGU on viimastel kuudel teinud usinalt tööd. Vastu on võetud hulk avaldusi Ukraina toetuseks, Eesti seisukohtade levitamiseks ja Kremli peremehe psühhopaatilise sõja hukkamõistmiseks. Sõja alguses oli siit- ja sealtpoolt kuulda ettepanekuid, et NATO peaks sulgema Ukraina õhuruumi. Niisugune õhin läks siiski kiiresti üle, sest selle ettepaneku elluviimine oleks tähendanud ­NATO riikide otsemaid sõtta astumist ja sattumist. Eesti kontekstis tähendanuks see venelaste raketirahet Ämari lennubaasile, Tapale ja Võrule. Algatuseks.