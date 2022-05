Palgaküsimus takerdub pahatihti muidugi igati arusaadava argumendi taha, et raha on vähe ning kui tahta kellelegi palka juurde anda, tuleb see summa kuskilt võtta. Samas jääb arusaamatuks, kust ometi on pärit suundumus, et inimene tuleb kõige viimases järjekorras ja kõik muud kulutused on tähtsamad.