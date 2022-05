Viljandlanna aitas kadumaläinud põnni koju

Politsei sai teisipäeva õhtul Karinilt hädaabikõne, milles too kirjeldas, et ühel Viljandi tänaval on sinises kombinesoonis väike laps, kelle juures pole ühtki täiskasvanut ning kes on ärevil ja tammub nutuselt ringi. Kui appi läinud naine püüdis lapsega juttu teha, lausus too vaid nutuselt: "Issi" ega osanud ka pakkuda, kus ta elada võiks. Küsimise peale näitas põnn kord ühele, kord teisele poole.