Linnas parkimise küsimust pole mõtet lammutada eraldi väikesteks juppideks ning nende üle eraldi vaielda, sest kogu süsteemil on rehvid tühjad. Parkimiskohti on vähe, inimesed muutuvad üha mugavamaks ning jõukamaks, auto saab ka maailmas valitseva mikrokiipide põua ja inflatsiooni kiuste suhteliselt soodsalt kätte ning kes on kord harjunud autoga ringi liikuma, see naljalt enam jala käia ei taha. Aastaid pole Viljandis hirmu olnud, et valesti parkimise eest võiks trahvi saada, ning nii pargitaksegi rõõmsalt keelumärkide all ja teise inimese värava ees. Lahendust pole murele kuigi agaralt otsitud, piirdutud on vastutuse justkui palli veeretamisega ühe värava alt teise alla ning loodetud on peamiselt sellele, et hiiglaslik parkla nimega Mujal saab varsti valmis.