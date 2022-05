9. mai on meie teadvuses seotud pigem pronkssõduri, nelkide ja idanaabriga, aga tegelikult tähistatakse sel kuupäeval ka Euroopa päeva. 9. mai on ühtlasi 1950. aasta Schumani deklaratsiooni aastapäev. Just see toonase Prantsuse välisministri ja riigitegelase täiesti uudse poliitilise koostöö idee, mis muudaks sõja Euroopa rahvaste vahel mõeldamatuks, ongi Euroopa Liidu sünni aluseks.