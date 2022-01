"Tänavu plaanime tõsta lasteaiaõpetajate assistentide ja abide palka kümme protsenti ning teisi palgafonde üldiselt viis protsenti. Tõstsime ka sünnitoetust, et noortele peredele veelgi suuremat tuge pakkuda, ning ajakohastasime linna preemiate summasid juba 2021. aasta preemiate laureaatidel, et nende panust Viljandi ellu veelgi rohkem väärtustada," ütles linnapea.

"Viljandi linna 2022. aasta eelarve kogumaht on 32 miljonit eurot. On heameel, et võrreldes esimesel lugemisel kavandatuga suurenesid eelarves põhitegevuse tulud ja kulud mõlemad üle 700 000 euro, investeerimise kulud kasvasid ligi 350 000 eurot ning laenusumma vähenes 1 miljoni euro võrra," ütles linnavolikogu esimees Helmen Kütt, "Aitäh kõigile ettevõtjatele ja maksumaksjatele, sest kui on tulusid ja maksulaekumisi, on ka võimalus enam investeerida, luua vajalikke teenuseid ja toetusi läbi elukaare!"