Juba esimese päeva põhjal sai selgeks, et kulla nimel heitlevad Andreas Hantson (Viljandi Spordikool / VAK Staier) ja Marten Roasto (Viljandi Spordikool / Sakala kergejõustikuselts). Esimesele päevale pani ilusa punkti Hantson kõrgushüppe tulemusega 2.04, mis tagas talle liidripositsiooni ja 140-punktilise edu Roasto ees. Teades, et Roasto on tugevam tõkkejooksus ja teivashüppes, võis eeldada, et otsustajaks saab viimane ala, 1000 meetri jooks. Nii läkski. Hantson kaotas enne viimast ala 47 punkti ja see tähendas 1000 meetri jooksus viiesekundilist paremust. Ülesanne tundus kaunis keeruline – sisehallis polnud kumbki tänavu seda distantsi jooksnud. Julge tempoga alustanud Hantson suutis lõpuni säilitada hea rütmi ja tulemus 2.43,84 andis 18 punkti paremust. Seejuures püstitas ta enamikul aladel isikliku rekordi.