Erinevalt väiksematest jõgedest reageerib Võrtsjärv ilmamuudatustele stoilisemalt ning nõnda on järves jääkooriku all vähem vett kui tavaliselt sel talvisel ajal.

Keskkonnaagentuuri hüdroloogia osakonna Tartu regiooni peaspetsialist-hüdroloog Tanel Toots ütles, et paljude aastate jooksul on 23. jaanuari keskmiseks tasemeks kujunenud 54 sentimeetrit üle Rannu-Jõesuu vaatlusposti.

Võrtsjärve veetaseme mõõtmine sai alguse 1921. aastal ning sellest saadik on jaanuari kõige madalam veetase olnud 1966. aasta 28.–30. jaanuaril, mil see langes 65 sentimeetrit alla nullpunkti. Kuu maksimum pärineb aga 1924. aasta 1. jaanuarist: 184 sentimeetrit üle nullpunkti.

«Kokkuvõtlikult võib öelda, et loodetud talviste hüdroloogiliste mõõtmiste periood ei saabunud ja ilmselt ei saabugi,» märkis Toots. «See periood tähendab, et jõed on kas täielikult või peaaegu täielikult jääga kinni kaanetanud ning saab teha voolu hulga ja jää paksuse mõõtmisi jää pealt. Viimaste aastate kevadiste suurvete põhjal öeldes on käesoleva aasta kevadise esimese suurveeni aega vaid üks kuu.»