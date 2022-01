Viljandimaalaste pool miljonit maanteele jäetud tundi

SAJAD TUHANDED eestimaalased ärkavad igal hommikul ja lahkuvad kodust tunnise või suuremagi ajavaruga, et võtta ette teekond tööle, ning õhtul tuleb neil läbida sama teekond vastupidises suunas. See tähendab, et need sajad tuhanded Eesti inimesed kulutavad oma ärkveloldavast ajast kaks tundi ja enam lihtsalt sõitmisele. Ainuüksi Viljandimaal on selliseid inimesi hinnanguliselt 1000. Aastas kulutavad need Viljandimaa elanikud sõitmisele rohkem kui pool miljonit tundi ning see aeg tuleb pere, kodu, kogukonna, trenni või huvitegevuste arvelt, nende heaolu arvelt.