Koroona ⟩ Ööpäev tõi Eestis juurde 2303 ja Viljandimaal 79 nakatunut

Viimase 14 päeva haigestumises saja tuhande elaniku kohta on Viljandimaa kuuendal kohal. Seda arvestust on asunud juhtima Läänemaa, järgnevad Harju-, Tartu-, Pärnu- ja Võrumaa.

Täna hommikul oli haiglas 318 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 226 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 182 ehk 80,5 protsenti on vaktsineerimata ja 44 ehk 19,5 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Intensiivravil on 17 ja juhitaval hingamisel 12 patsienti.