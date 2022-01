Covid-19 ⟩ Maakonda lisandus ööpäevaga 61 nakatunut

Maakondlikus viimase kahe nädala haigestumuse arvestuses on Viljandimaa kuuendal kohal: siin on 100 000 elaniku kohta 1601 nakatunut. Halvim on seis Harju maakonnas, kus see näitaja on 2355. Harjumaale lisandus ööpäevaga 1214 nakatunut.