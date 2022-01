Tagaveoliste klassi esimese sõidu võitnud Lainar Lepaste ütles üle finišijoone jõudnuna, et sõit oli äge. Tagaveolised masinad libisesid kurvides justkui kelgud. Tema 2014. aastal ostetud BMV on üksjagu juba võistlusi näinud, sest alaga on Võrust pärit Lepaste tegelnud umbes kaheksa aastat, kuid viimasel ajal tagasihoidlikumalt, mis tähendas, et masina korrashoidmise peale kulub ka vähem aega kui alguses.