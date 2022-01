Vene ja Soome kinokunstis on ootamatult palju ühist. Kuigi täiesti erineva kultuurilise taustaga, on mõlemad omajagu robustsed, toored ja raskemeelsed. Seda isegi komöödiafilmide puhul. Kui meie põhjanaabrid keskenduvad üksikindiviidi sisemistele painetele ning konfliktidele ülejäänud maailmaga, siis venelased (eriti nõukaaegsetes linatükkides, kuid piisaval hulgal seniajani) peegeldavad isegi konkreetsele isikule keskendudes kollegi­aalset ühtekuuluvust, teatud kamraadlikkust. Et temal on küll raske, aga see on igati arusaadav, sest me kõik oleme samast põletusahjust läbi käinud. Meil kõigil on samad armid ja samad luupainajad. Me oleme vennad ja kaasvõitlejad. Kui võimalik, siis vaikime. Kui enam vaikida ei saa, räägivad esimesena rusikad.