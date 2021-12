Kõige halvem ongi detsembri juures vist, et see lõpeb ära. Detsembris ei karda inimesed näidata, et nad hoolivad, ja need, kes ei hooli, vähemalt teesklevad, et hoolivad. Endast nõrgemate märkamine ja aitamine on saanud jõulukuu sünonüümiks. Jaanuaris saab see kõik nagu noaga lõigatult läbi. See on alati huvitav kontrast: justkui saaks pangetäie külma vett kaela.