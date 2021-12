Ühest küljest on omavalitsustele kohalikes küsimustes suurema otsustusõiguse andmine muidugi just see, mida vaja on. Kahtlemata on just valla- ja linnavalitsused need, kes teavad, kus on ohtlikud kohad, kuhu võiks kiiruskaamera paigutada, ning millised on kõige siledamad ja sirgemad maanteed, kus uljad juhid kipuvad pedaali jalaga vastu põrandat suruma. Suurem sõnaõigus kohaliku elu korraldamises on ju see, mida haldusreformiga lubati ja taheti, mida me oleme seni aga üsna näpuotsaga saanud.