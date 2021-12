Maagiline pilgupüüdja – Kodukohviku jõulupuu

Kodukohviku jõulupuu FOTO: Elmo Riig

Käsi püsti, kes on Tartu tänaval suurte akendega Kodukohvikust hiljuti möödunud nõnda, et pilk on pidama jäänud sealsel kaunil ehitud jõulupuul! Seejuures oli just kõnealune ehitud kuusk selle loo sündimise tõukeks, sest kohvikus istudes jääb see alati silma.

Kodukohviku perenaise Reet Tenga sõnul püüab jõulupuu klientide pilke ning loob mõnusa jõulumeeleolu. "Aura on kohvikus ikka täitsa teistsugune, kui puu üles seadsime," ütles ta ja lisas, et külastajad on jaganud kiidusõnu.

"Milles peitub võlu?" küsib Teng pühadepuud leti tagant piieldes ja vastab ise: "Selles, et teeme kõike ise."

Niisiis ehtiski Kodukohviku pere üheskoos pilgupüüdja juba küllaltki varakult, ülemöödunud nädalavahetusel. Et see on kunstkuusk, pole ülessättimise ajastamisega vaja pead murda – okkaid see mitmemeetrine puu jõuludeks maha ei aja.

Küsimuse peale, millest kuuse ehtimisel inspiratsiooni on saadud, vastas kohviku perenaine, et see tuhin tuli väisatud kuuseehtimise töötoas. "Me kõik ju oskame kuuske ehitada. Aga küsimus on, kuidas kuuske ehtida," lausus ta kavalalt.

Aga mismoodi siis kuuske ehtida? Teatavasti kehtib ehete riputamisel nii-öelda kuldreegel, et jõulupuud tuleb ehtida kihiliselt, liikudes tüve poolt väljapoole ja ülevalt alla.

"Alustada tuleks tulede sättimisest ja sellest, kuidas tuled kuusele panna – mitte kuuse ümber, vaid sissepoole. Suuremad munad tuleks panna nii-öelda kuuse sisse ja alla pigem allapoole ja väljapoole. Naturaalsele kuusele on raskemaid ehteid keerulisem külge sättida," kirjeldas Teng ning lisas nobedalt, et alati annab lõpptulemust ka parandada ja kaunistusi tuleb aeg-ajalt kohendada, sest pisemad külalised soovivad neid katsuda ka.

Kodukohviku jõulumeeleolu ulatub ka toast välja: maagilise vaatepildi loob pühademeelne vaateaken ja kaunis vanik.