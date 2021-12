Terviseamet teatas kolmapäeval, et viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 6504 koroonaviiruse proovi, millest 588 osutus positiivseks. Viljandimaal leiti see nakkus 21 inimesel.

Maakondade tabelis, kus on arvesse võetud viimase 14 päeva nakatumine 100 000 elaniku kohta, on Viljandimaa teisel kohal. Esimene on Valgamaa, kus see näit on 1422. Viljandimaad tähistab 916. Kõige väiksem on näit Hiiumaal, 408.