Koroonaajal on ettevõtetele üle maailma edu toonud kiire uute võimaluste otsimine. Eestis on päris mitu näidet, kus restoranid mõtlesid kodus kokkamise võimalustele ja hakkasid müüma niinimetatud eine stardipakette, et klient saaks ise olla tippkokk, toimetada valmis pandud asjadega oma koduköögis. Sedalaadi eksperimendid ei ole kõik miljoniprojektid, aga Kuke kinnitusel kindlasti tõhusamad kui ootamine ja lootmine, et äkki kõik taastub.