On muidugi hea, et kui nimekirjas ei leidu ainsatki inimest, kes sobiks vallavanemaks – olgu siis küsimus kompetentsis või tahtmises –, ei hakata sinna sobitama mõnd ustavat parteisõdurit, kes oleks samas vilets juht. Valla või linna igapäevane juhtimine ei ole igaühele jõukohane töö ning ebakompetentsed juhid on elanikele suureks õnnetuseks. Samuti on selge, et kui nimekirja eesotsas olijad ei taha juhtima asuda, siis ei saa neid selleks ka sundida. Miks selliste nimekirjadega üldse valima minnakse, on iseküsimus, aga sellele leidub vastuseid: näiteks võib nimekiri soovida saada tugevaks opositsiooniks.