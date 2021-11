Meie meeskonna eesmärk oli algusest peale muuta olukorda, kus ühel erakonnal on ainuvõim. Tiheda valimisvõitlusega õnnestus see ka saavutada. Pärast tulemuste saabumist hakkas kiiresti levima mõte, et aeg on Isamaa erakond võimult maha võtta ja opositsiooni puhkama saata. Olen aga seda meelt, et poliitikat ei tohi teha, lähtudes pimedast vihast. Paraku oli säärast revolutsioonilist silmaklapid-peas-mõtteviisi alguses üpris palju.