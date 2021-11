«Tahame teha nii, et hiljem oleks võimalik rajada lastele jalgrattaring ning platsi Jakobsoni kooli poolsele küljele väike laohoone. Ala peaks hõlmama värve, et ei oleks lihtsalt hall betoon,» kõneles ta. «Praeguse pargi rambid on ehitatud valdavalt puidust ja veekindlast vineerist ning on amortiseerunud – neid on kohati lausa võimatu parandada.»