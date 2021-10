Viljandi Tartu tänava rasked ajad on kestnud juba kaua. Kui 1980. ja 1990. aastatel see lausa kihas inimestest, siis pärast kaubanduskeskuste tulekut jäi elu seal vaikselt soiku. Üksteise järel on sel tänaval nähtud kaltsukate ja kasiinode pealetungi, tasuta parkimine on asendunud tasulisega ja siis jälle vastupidi, aga paremuse poole on asi liikunud visalt.