Ega see valimiste aeg ole lihtne. Iga nurga peal passivad sind kandidaadid, kes kõik loodavad sinu häält saada. Paremal juhul on nende nägu suurel lõuendil ning pääsed lihtsalt ehmatusega, kui oled näiteks tühjal tänaval hakanud tagumikku kratsima ja avastad siis ehmatusega, et vali-mind-mees sind müügimehe omameheliku pilguga takseerib.